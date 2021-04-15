《全明星運動會》紅隊成員何孟遠日前被週刊爆出劈腿女友荳荳(何紫妍)的閨蜜采子，兩人私下超親密對話也流出，對話中采子更大膽示愛何孟遠「只想給你撲」，令不少觀眾看了超火大，希望兩人退出《全明星運動會》。繼采子今(15日)曝光與媽媽、何孟遠3人電話錄音檔道歉，何孟遠剛剛也在臉書PO文向所有觀眾與粉絲道歉，並親揭與采子到底何種關係。

何孟遠被爆背著現任女友荳荳，與荳荳閨蜜采子大搞曖昧，兩人超親密對話也流出，令觀眾看了超火大，認為兩人把其它努力的隊員當笨蛋，留言紛紛灌爆何孟遠、采子社群網站，希望兩人一起退賽。

不過采子則是PO出何孟遠的對話錄音檔，拖著媽媽幫忙背書，強調與何孟遠真的沒交往，同時也為自己沒有處理好友情分界道歉，還表示會找機會親自向好友荳荳解釋清楚。

大家好，我是何孟遠 首先，要跟所有支持全明星運動會的觀眾以及粉絲們說聲抱歉，對不起！ 全明星運動會給了我一次難得的機會，但我卻因為自己的言行輕率以及人與人相處的界線沒有拿捏得當，辜負了大家，更讓所有辛苦努力的選手以及工作人員受到傷害，造... 由何孟遠發佈於 2021年4月15日 星期四

隨後男主角何孟遠也終於在臉書發聲，PO出全黑圖寫下315字聲明，劈頭就先向《全明星運動會》觀眾與粉絲道歉，「全明星運動會給了我一次難得的機會，但我卻因為自己的言行輕率以及人與人相處的界線沒有拿捏得當，辜負了大家，更讓所有辛苦努力的選手以及工作人員受到傷害，造成困擾，這是我覺得最最最抱歉最愧疚的地方！對不起！」

何孟遠更親揭與采子關係，與采子兩人口徑一致強調沒交往，「我和采子的確因為節目熟識，平常也會打打鬧鬧，但我們真的沒有交往，主要是我個人感情狀況的問題沒有處理妥當，加上不當言語互動才造成誤解，我真心為自己的不成熟、輕率、幼稚向各位道歉，會記取教訓，更加謹言慎行，深刻反省。」承諾會在工作崗位加倍努力。

不過何孟遠的道歉聲明就因為隻字不提女友荳荳，慘遭網友一陣砲轟，「傷害最重的是女友荳荳，結果道歉絲毫不提女友，你把你們三年感情當什麼」、「之前沒工作看你很抑鬱可是荳荳應該都在你身邊吧，你滿扯的喔，紅起來都忘記人家以前的好了」，依舊希望何孟遠退賽以示負責。

(中時新聞網)