全球貨櫃運價漲勢驚人，激勵航運股股價走揚。長榮今年首季獲利交出亮眼成績，法人將長榮整年度EPS上調至20.31元，目標價也喊到98.9元，看好長榮在市場後市；有網友在PTT上表示自己從長榮16塊開始波段，來回賺了300多萬，還預測法人喊出98.9元的目標價，還會再上修。

隨著貨櫃運價大漲，激勵航運股如長榮、陽明等股價上揚；長榮今年首季合併營收902.36億元，年增107.79%，季增39.7%；陽明今年首季營收622.82億元，年增79.79%，季增35.31%。

宏遠證券於13日所發布最新的長榮報告，將長榮今年首季EPS上修至約4.55元，整年度EPS上調至20.31元，目標價更喊到98.9元，為目前市場上給予其最高評價的證券。

有網友在PTT上發文，他自長榮16塊一路做波段到現在，第一波小賺40多萬，第二波賺150萬，第三波雖還未實現120萬的獲益，但如今也有70萬左右，三波航運來回一共賺了300多萬；他還透露，當初買第一張台積電本金才30萬，隨著台積電翻倍漲，現在本金500萬左右，但最令她懷念的還是航運股。

根據該網友PO出的對帳單內容顯示，在長榮股價55.14時以融資買進30張，後漲至58.10，漲幅12.23%，漲幅約8萬1千多；而另一支航運股陽明則在34.14時買入，後漲至47.50，漲幅38.53%，預估獲利約122萬元。

該網友表示你們可以看壞航運，但他認為喊出長榮目標價98.9元的宏遠證券，一路上是喊最準的，並預測還會在上修，只不過能不能到98.9或88.9，這誰都不好說；此外，他覺得現在航運要看的不是目標價或籌碼面，要看的是運價有沒有大跌。

底下網友留言，「第一季營收超乎想像，應該真的會飆到目標價」、「資深水手出生快跟上，目前我也在船上」、「分析正確，但可以低調嗎」、「長榮這幾波真的有量有價有業績也具故事性」。

但也有部分網友不認同，「樂觀文又開始了」、「還一定會上修咧，開始自我膨脹了，運氣當實力笑死」、「水手也有警告追高小心，抬轎？可悲航酸選擇性無視？」。

(中時新聞網)