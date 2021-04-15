台南市麻豆區黎明中學昨日辦理CWT全民中檢校園在校檢定專案，有165名學生參加，去年通過檢定的高一忠洪子棋同學，今年獲頒檢測優異獎學金，校長羅家強昨也頒獎恭喜她。

「CWT全民中檢」係由財團法人中華民國電腦技能基金會中文能力測驗中心辦理的診斷型測驗，參加者除可從客製化的個人能力分析報告中，了解個人中文能力多面向的表現及學習建議外，通過檢定標準的合格證書也可用來證明自己在語言方面精進的表現，更可直接於高中學習歷程檔案資料庫中登錄，做為多元表現的成就資料。

CWT全民中檢14日頒發檢測優異獎學金及指導老師感謝狀，本次中文檢定獎學金總申請人數共6405人（國中組＋高中組＋高職組＋大專組），高中組申請占比約33％；獎學金錄取總人數為180人，高中組獲獎人數為88人，洪子棋從2000多名申請者脫穎而出獲頒獎學金，師生都為她感到高興。

羅家強表示，黎明高中堅持發展多元智慧，希望藉由本次檢定的個人報告書中，讓學生從語文多個面向裡找到自己的優勢與需要，佐以教師的專業帶領，創造出自己的學習舞台。

羅家強說，全民中檢於測後整體報告，有助於落實學校「評量結果分析化」，對校務的推動，更有正面的助益。

(中時 )