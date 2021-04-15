屏東縣一名王姓女子於住家飼養19隻貓與1隻狗，其鄰居認為王女未善盡養育，讓動物在髒亂的環境中生存，遂向屏東縣政府檢舉其違反《動物保護法》，屏府勘查後，開罰28萬元罰鍰，經王女不滿提起行政訴訟，法院判定，屏府並未具體解釋罰鍰理由，有裁量怠惰的行為，因此撤銷原處分，需重新裁罰。

判決書指出，王姓女子居住在屏東縣潮州鎮，於家中飼養了大量的動物，共計19隻貓和1隻狗，其鄰居看不慣便向屏東縣政府檢舉，檢舉內容指稱，王女將貓狗豢養在破舊的籠中，飼養環境髒亂又不通風。屏府人員獲報後前往稽查，認定王女不僅未替19隻貓植晶片、絕育、環境不當等，已然違反動物保護法，於2019年9月12日開罰共計28萬元。

王女不服裁罰，向法院提請行政訴訟，控訴動保法雖未明訂地方政府裁罰前須開勸導單進行勸導才裁罰，但過去均會先開出勸導單，若勸導不聽才會開罰單，但屏府卻直接對她開罰，顯然已違反誠信原則，有差別待遇的嫌疑，要求撤罰。

對此，屏東縣政府回應，若依以照每一動物個別論處，應按一貓一罰分別論處，包括19隻貓未絕育最低共可罰95萬元、未植入晶片最低共可罰5萬7千元、不當飼養最低共可罰5萬7千元，合計三項目最低開罰金額為106萬4千元，但酌以王女的經濟狀況最終僅開罰28萬元，相較原裁罰金額已低許多，認為裁罰並無瑕疵與濫用。

高雄高等行政法院審理時認為，參酌雙方所提供的證據，屏府執法並無問題，雖未採用一貓一罰的分別論處，但使用未絕育、未植入晶片及不當飼養的三項目開罰，卻未具體說明審酌法定最高額度的理由，有裁量怠惰的違法行為，以此廢除原判決，並撤銷原處分，屏府需重新裁量罰鍰。全案定讞。

(中時新聞網)