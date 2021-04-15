嘉義市青年街非法廢棄物處置場失火後衍生清運問題，嘉義市政府環保局硬起來，目前追查出7家產源業者，陸續發文限期清運，否則移送法務部執行署強制執行，今天有業者已開始清運。
市府環保局表示，該局與環保署環境督察總隊南區督察大隊、內政部警政署保安警察第七總隊等單位共同追查案情，目前查獲7家廢棄物來源業者，要求業者收到公文後5日內，提報廢棄物處置計畫書，並同步進行清理，也發文土地所有人限期清理，若不清理則送強制執行。
環保局表示，此處發生火災後，環保局人員每3小時至現場巡視1次，噴灑漂白水除臭，清洗周邊街道，同時消防局每日安排水車灑水降溫，以防悶燒，因應缺水旱象，洗街及消防水車灑水都用水資中心的回收水。
新西里長楊文玲表示，在市府環保局監督下，今天已有業者將廢棄物載走，這些廢棄物堆放在比較接近民宅的位置，必須持續清走，居民才能放心，不用擔心會再悶燒，謝謝環保局能快速處理，希望持續做下去。
由於待清運廢棄物約有7000噸，數量龐大，清運恐曠日廢時。市環保局表示，會持續追查產源，強力要求業者清除廢棄物，同時規畫將部分廢棄物打包壓縮，縮小體積，也請民眾一起守護環境，發現違法或異常行為，立刻通報1999，該局會立即派員查處。
(中時 )
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