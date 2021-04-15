只有四天！北台灣通信連鎖直營門市的傑昇通信再度啟動門市快閃活動，4/15至4/18連4天祭出Apple、Samsung、OPPO、小米等多款熱門手機品牌優惠，凡於全省傑昇通信任一門市購買指定機型，Samsung Galaxy A52（6+128G）現折2,000元，OPPO Reno4 Z則下殺萬元有找，購機再送200配件購物金、抽Apple Watch S3等多項3C好禮。

傑昇通信快閃優惠下殺機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信表示，這次門市快閃活動不僅有Apple熱銷新機iPhone 12 Pro（128G）現折近2千的優惠；日前Samsung專為Z世代打造的5G新機Galaxy A52 5G防水豆豆機[開箱看這邊]，再加上年輕人怪潮流的話題包裝，以及IP67防水防塵、6.5吋大螢幕、超強4+1鏡頭的三大亮點，擄獲不少熱愛娛樂及社交的Z世代族群，官方定價1萬5有找的價格已相當親民，傑昇通信再折2千，即日起至4/18，只要在快閃活動限定4天內至門市購買，就能用11,990元的價格入手。

除了Apple、Samsung新機優惠折扣之外，多款熱門手機也下殺，像是在科技與藝術間不斷創新的OPPO，台灣首款搭載聯發科天璣800的Reno4 Z，一樣擁有6.5吋大螢幕及機身側面指紋辨識，4800萬畫素主相機鏡頭、4000mAh電池，支援SuperVOOC 18W快充。傑昇通信門市快閃活動期間適逢OPPO新機上市，Reno4 Z官方建議售價為12,990元，現在萬元有找，只要8,290元，激省4,700元。

另外，傑昇通信建議喜歡高CP值的消費者，有旗艦功能、價格又便宜的紅米手機是不錯的選擇，尤其是採用6.53吋螢幕，螢幕還通過德國萊因TÜV低藍光認證，搭配高通S720處理器，配置5020mAh電池，支援30W快充，機身右側電源鍵具指紋辨識功能，底部還有3.5mm耳機孔，前置1300萬畫素鏡頭，後置6400萬畫素主鏡頭，傑昇通信快閃活動期間再打9折，倘若這一兩年內都未有升級5G的打算，紅米Note9 Pro可多加考量。

除了手機，Samsung最新藍芽耳機Galaxy Buds Pro，經外媒評測為目前最強的降噪真無線藍牙耳機，不僅具有主動降噪功能，也提供可讓電影更具身臨其境的空間音訊，就連耳機本身續航力也有4~5小時。在全省傑昇通信門市都有限定優惠，原價6,990元，現折1,100元，5,890元的價格，再送原廠保護殼（數量有限，贈品送完為止），活動自上週開始便於門市熱賣，因此加碼延長至4/18日，絕對要把握機會購入。

(科技)