67歲的劉阿姨7年前因跌倒臥床，生活起居都要仰賴子女，長期下來雙腳攣縮，屈著身體「吃、喝、拉、撒、睡、盥洗」在一張沙發上度過，唯一的心願為「自己去洗澡」，直到弘道老人福利基金會居家服務團隊找來治療師、醫師協助，從基礎的下床站立、到排泄、飲食、用藥、血糖控制等，為阿姨量身打造服務，半年時間過去了，阿姨回到浴室洗香香了。

除了洗澡外，但目標還不只如此，劉阿姨心願還有「出家門」。可是出門沒這麼簡單，因為劉阿姨住在沒有電梯的三樓公寓，需要練習走樓梯。但對長期臥床的阿姨而言真是「舉步維艱」，有時還會耍脾氣不想走。在弘道照顧秘書及復健老師的鼓勵下，阿姨繼續堅持下去，從2階、8階到一層樓來回，一個月後阿姨下樓了，舞動著手、雀躍地向鄰居打招呼，這是她5年來第一次走出家門，阿姨現在更參與居家服務團隊辦理的「老厝邊學堂」，與更多失能者和家屬彼此鼓勵、活動。

今年，劉阿姨主動表示這次的復能訓練目標，是希望在弘道照顧秘書陪伴下到菜市場買菜，並親自煮一道菜，辦理一場特別的謝師宴，讓眾人享用一頓超感動的謝師宴大餐；最近更可以不用助行器就可以在家中走路，可以看見協助長輩恢復到原本可以做的事情與日常生活的陪伴訓練，可以減緩家人照顧壓力與助老如常生活。

(中時 )