香港觀鳥會調查公布全球黑面琵鷺數量，今年達5222再創新高，台灣獨占全球總數6成，其中台南地區2114隻最多，數量也是歷年最高，台江國家公園認為，近年推動魚塭主響應參與友善棲地奏效。

根據香港觀鳥會資料，今年全球黑琵數量較去年增加358隻，台灣也較去年增加347隻，台南地區增加275隻，總數是歷年最高。

台南地區30年前黑琵數量僅150隻，今年已有2114隻，數量成長13倍，台灣黑琵數量從10年前的1000多隻成長到今年的3000多隻，數量成長3倍。

台江國家公園管理處表示，生物族群成長的同時，棲地也不斷擴張，台江國家公園的原有範圍已不足提供黑琵棲食，範圍外的魚塭地，成為推動保育工作重點，近年開始推動「庶民參與」觀念。

黑琵熱愛棲息的魚塭，多養殖虱目魚，冬季魚類遇寒易死，漁民多半會改養殖文蛤與石斑魚，台江管理處只能向漁民溝通，在魚塭「晒坪」休養時，不要清理池內魚隻，同時勿驅趕鳥類，換取頒發「友善黑琵魚塭」立牌的榮譽。

台江管理處推動友善棲地措施受不少漁民認同響應，目前參與的魚塭地已有10.8公頃，今年再加入30多公頃，擴大黑琵的冬季友善棲地範圍，提供黑琵更多友善的棲地。

(中時 )