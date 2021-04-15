健身工廠新總部大樓啟用，右起為董事長陳尚義（右一）、代言人 Akemi（中）、總經理陳尚文（左一）。（健工提供）

高雄健身房大戰開打！台灣本土最大健身品牌「健身工廠」全新企業總部在高雄落成啟用，健工預計在2025年，達成全台80間場館的目標，同時健工也攜手富邦人壽打造高雄凹子底旗艦館，另對手館長成吉思汗健身俱樂部預計今年6月進駐高雄，World Gym高雄陽明店也打造全台最大的七星級Sport會所，近期將開幕。

健工總部座落於左營博愛四路，斥資逾4億打造、10層樓，內部打造整整兩個樓層的健身房，採用專業頂級進口設備，提供健身工廠員工使用。

健身工廠全新總部座落於左營博愛四路，斥資逾四億打造，宣示穩健經營健身產業的決心。（健工提供）

健身工廠企業總部打造2層樓健身房給員工使用，代言人Akemi示範器材。（健工提供）

健身工廠總經理陳尚文表示，希望提供台灣民眾最好的運動環境，因此健身工廠所有場館的設備都是精挑細選、採用最高規格的進口器材，建置成本甚高於同業，但收費卻平實近人，就是要降低健身的門檻。也獲得國際名人青睞，例如好萊塢明星巨石強森來台時，就指名要到健身工廠運動。

健身工廠不僅是本土最大的連鎖健身中心品牌，更是台灣第一家掛牌上市的健身中心。在創立初期，就打破市場規則，將收費制度簡單化，價格公開透明並採月繳制，避免變形的契約制度、甚至是銷售多年份或終身預繳會籍契約，讓消費者得一次先付出大筆金額，一旦面臨業者倒閉時往往求償無門，對消費者完全沒有保障。

健身工廠企業總部打造2層樓健身房給員工使用。（柯宗緯攝）

健身工廠企業總部打造2層樓健身房給員工使用。（柯宗緯攝）

依行政院消費者保護處統計，健身中心消費糾紛申訴案件中，以教練課程過度推銷，或強迫購買過多教練課程後所衍生之相關問題為最大宗，健身工廠率業界之先，不僅將預收會籍款項交付信託，更將教練課程預收款項也一併交付銀行信託，將會員預繳高額課程費用所衍生的可能風險，設法降到最低。

另外，健身工廠也實施「會員購課上限制」，規定會員購買教練課時，每人最多可購買的堂數為36堂，且必須當課程數低於五堂時，才可再續約加購；而教練也須確實執行完課程才能拿到應得的酬勞，以制度引導教練用心為會員設計訓練課程、並積極幫助會員按計畫確實上課以達成訓練目標，真正讓會員看到私人教練的專業價值。

健工從2006年在高雄打造南台灣第一座獨棟專業運動會館開始，秉持誠信精神，一路穩健發展，至今已達全國擁有50家場館規模，未來預計在2025年，達成全台80間場館的目標。

(中時 )