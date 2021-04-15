倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開低走高，加權指數再創新高，終場上漲210.76點，漲幅1.25％，收在17,076.73點；櫃買指數亦同步上揚3.33點作收，漲幅1.61％，收在209.59點；三大法人進出方面，外資轉買43.11億元，投信續賣3.32億元，自營商轉買41.43億元，惟外資法人於台指期續買576口多單，累計淨空單部位為24,594口，心態轉趨謹慎中性偏多。

全球今年經濟前景強勁復甦，成長的力道看大好，且全球資熱潮持續，故在部分高基期電子股下殺拉回的過程中，市場人氣並未因此潰散，反倒是市場資金持續轉入傳產及部分低基期電子轉機股，包括台泥、亞泥、環泥、台聚、亞聚、中石化、華夏、中鋼、海光、威致、春雨、新光鋼、新鋼、中鴻、華紙、台橡、建大、正新、華榮，力肯、長榮、陽明、百和等，股價均表現強勢。

個股方面，本周納入投資組合的太空梭，股價15日尾盤急拉漲停，顯見在業內法人大戶心態偏多下，只要量價不失控，後市仍有續漲機會可期。

此外，在資金效應持續推波助瀾下，包括敦泰、晶宏、九暘、驊訊及南電等，股價再度大漲，甚至光學鏡頭玉晶光等亦強勢亮燈漲停。展望後市，建議投資人持續鎖定低基期、低位階、前景展望佳、公司營運具轉機題材、並有集團老大哥照顧的個股。

(工商 )