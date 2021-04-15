證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤15日在台積電、聯發科等大型電子股回神帶動下，終場大漲210點，收在17,076點，再度站上「萬七」大關，成交量亦較前幾個交易日明顯量縮。此外，大盤15日表現強勁，主要是受惠台積電15日下午有法說會，押寶買盤進場下，帶動台積電股價走勢，亦順勢拉抬大盤表現。

台積電法說會公布，第一季每股盈餘（EPS）5.39元，創下歷史次高，表現亮眼，且上修資本支出。不過，第二季營收展望預估季增1％，且毛利率預估49～51％，皆低於市場預期。因此，法說會釋出多空訊息都有，可持續觀察台積電後續股價如何反應。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，NB新品齊發、首季營收創高，第二季亦可望淡季不淡，在投信持續加碼下，股價可望再創波段新高。

展望後市，目前台股大盤持續於16,800~17,000點附近震盪已久，均線逐漸靠攏，且大盤一旦往上或是往下表態，都有可能造成下周的多或空波段行情。因此，台積電16日股價走勢相當重要，若台積電股價上攻，則下周台股的電子股有望重掌兵符，屆時將會是較好操作的時間點，投資人可以好好把握行情；但若台積電下挫，以目前台股位階高的情況觀察，回檔幅度恐不小，屆時建議暫時空手觀察。

(工商 )