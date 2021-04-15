證券分析師吳磊光表示，台股14日留下300多點的下影線，15日買盤再度強勢進場，台積電同日也展開法說行情，股價成功收在當日最高619元，率領加權指數衝上17,076點新高。雖大盤與台積電雙雙在高檔震盪，但預期電子股仍將是未來盤面主流。

個股方面，本周納入投資組合的瑞祺電通，身為鴻海集團旗下小金雞，近年布局網路安全、雲端運算、通訊等運用，也躋身歐美與大陸三大市場，為鴻海的5G生態圈增加助力。

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