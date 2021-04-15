逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:422021/04/15 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券分析師吳磊光表示，台股14日留下300多點的下影線，15日買盤再度強勢進場，台積電同日也展開法說行情，股價成功收在當日最高619元，率領加權指數衝上17,076點新高。雖大盤與台積電雙雙在高檔震盪，但預期電子股仍將是未來盤面主流。 個股方面，本周納入投資組合的瑞祺電通，身為鴻海集團旗下小金雞，近年布局網路安全、雲端運算、通訊等運用，也躋身歐美與大陸三大市場，為鴻海的5G生態圈增加助力。 《盤後解析》17076登天價 儲祥生：台股氣仍盛 今日股市備忘錄 (工商 ) #台積電 #鴻海 #瑞祺電通 #台股 #5G 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資：台積完勝三星 看777元 04:102021/04/15 財經要聞 2030新願景 新北打造美學廊道 04:102021/04/15 地方新聞 美半導體股持續疲軟 台積電ADR跌0.35％ 08:352021/04/15 財經 《台北股市》台股行情火熱 原型ETF日均量創高 12:332021/04/15 財經 1分鐘讀財經》友達爆：拿得到料 面板就賣得掉 08:252021/04/15 財經 《集中市場》外資止步連4賣 台積威武奪下萬七碉堡 15:232021/04/15 財經 台股大怒神台積神救援 04:102021/04/15 財經要聞 「金犢30」全球校園創意分享會 走進海南省·海口經濟學院·華都影視學院 09:102021/04/15 兩岸 上市董事平均酬金中信金6408萬居冠 台積電第二 14:382021/04/15 財經 《半導體》台積電法說 緊盯業績、跳電題材 10:512021/04/15 財經 台積電缺水自救 5月擬與奇美簽訂台灣再生水交換首例 16:132021/04/15 財經 財經熱門新聞 菜市場名的福利！王品請吃龍蝦 怡君雅婷出運了 - 財經 房價壓不住 首季衝波段新高 基隆新竹創歷史高價僅宜蘭下挫 - 財經 - 時報資訊 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 「台積電遭殃才關注」南科供電品質廠商1字曝慘況 - 財經 群創爆邪惡天量 恐還沒殺完！面板下一波換人衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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