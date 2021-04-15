運錩Q1稅後淨利達1億元 年增215％ 17:412021/04/15 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼冷軋薄板大廠運錩（2069）第一季稅後淨利達到1億元、年增215％，每股稅後淨利為0.65元、年增216％。 聚陽第一季稅前淨利為8.26億元 年增41.4％ 《半導體》台積電Q1淨利季減2.2％ 每股賺5.39元次高 (工商 ) #運錩 #稅後淨利達 #不銹鋼 #冷軋 #每股稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電首季賺1396億創歷史次高 每股純益5.39元 14:052021/04/15 財經 聯陽最強Q1 獲利大增197％ 09:412021/04/15 證券．權證 台積電第一季每股淨利5.39元優於預期 14:082021/04/15 財經 股市短波－崑鼎 Q1稅前獲利3.16億 09:592021/04/15 證券．權證 《汽車股》東陽3月稅前淨利年增8成 創15個月高 10:002021/04/15 財經 《資訊服務》精誠連續7年配息5元 07:442021/04/15 財經 陸、星國業務動能跨大步 馬光Q1獲利創六年同期新高 18:542021/04/15 財經 超級股東會 留意三大變革 10:072021/04/15 金融．稅務 東陽3月獲利年增八成 創近15個月新高 10:432021/04/15 財經 《鋼鐵股》今年出貨拚高 東明-KY擬增產 12:162021/04/15 財經 權證星光大道－中國信託證券 精英 二利多挹注獲利 09:422021/04/15 證券．權證 財經熱門新聞 花旗撤出台灣消金市場 花旗台灣：尚無確定時間表 - 財經 友達、群創能搶反彈嗎 專家揭穩當操作心法 - 財經 菜市場名的福利！王品請吃龍蝦 怡君雅婷出運了 - 財經 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 股東會贈品戰 業者各出奇招 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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