不銹鋼冷軋薄板大廠運錩（2069）第一季稅後淨利達到1億元、年增215％，每股稅後淨利為0.65元、年增216％。

聚陽第一季稅前淨利為8.26億元 年增41.4％
《半導體》台積電Q1淨利季減2.2％ 每股賺5.39元次高

(工商 )

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