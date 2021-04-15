謝采紋（采子）14日被爆搶好友何紫妍（荳荳）的男友何孟遠，兩人親蜜對話私訊全都露，外界一片嘩然，采子與何孟遠事發至今終於發聲，采子15日下午祭出母親通話何孟遠的內容想滅火，何孟遠則在臉書解釋與采子因節目熟識，平常會打鬧，「但我們真的沒交往，主要是我個人感情狀況的問題沒有處理妥當，加上不當言語互動才造成誤解，我真心為自己的不成熟、輕率、幼稚向各位道歉，會記取教訓，更加謹言慎行，深刻反省」。但全文未提外傳被劈腿的苦主正宮荳荳，令網友質疑是否歉意不足。

何孟遠道歉文下方留言不乏質疑聲浪，「沒對不起荳荳嗎？」、「被采子媽逼發的聲明沒什麼值得看待的價值。」、「荳荳呢？」、「閨蜜最後歸me。」甚至仍有網友留言希望他退賽。雖然他在臉書道歉，「要跟所有支持全明星運動會的觀眾以及粉絲們說聲抱歉，對不起，全明星運動會給了我一次難得的機會，但我卻因為自己的言行輕率以及人與人相處的界線沒有拿捏得當，辜負了大家，更讓所有辛苦努力的選手以及工作人員受到傷害，造成困擾，這是我覺得最最最抱歉最愧疚的地方，對不起。」但感覺效果不大。

何孟遠在聲明最後表示：「之後我會更努力在工作崗位上加倍努力做一個更好的人。」字句顯露希望趕緊熄滅網友怒火的心情。

(中時 )