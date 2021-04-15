漢來美食今(15)日召開董事會，通過發放每股現金股利7元，以109年每股盈餘7.51元來看，配發率93.21％；而以今日收盤價137元計算，現金殖利率5.11％。漢來美食連續三年皆配發７元，配發率均維持90％以上的高股利政策。

漢來美食總經理林淑婷表示，漢來美食始終以提供優質的品質和服務為宗旨，不斷的檢視自己，同時優化品牌、提升競爭力。因此，除了強化既有品牌鞏固品牌深度，未來也會持續開設分店拓展市場，甚至針對市場主流的餐飲業態自建品牌或代理國際品牌，擴大品牌寬度。

漢來美食去年合併營收新台幣34.59億元，為歷史次高，受疫情影響，較2019年37.75億元減少3.16億元，年減8.36％，但因費用控管得宜、政府紓困補貼及股利收入挹注，仍維持每股稅後盈餘(EPS)7.51元，較2019年成長4.31％，並且創歷史新高。

林淑婷表示，雖然去年全球受到新冠疫情影響，在國門未開的情況下，觀光產業飽受重創，所幸內需市場已逐漸復甦，而漢來美食也未因疫情停止品牌拓點展店的腳步，並且掌握住疫情的高低峰期，加速進行舊店整修的工作，並在去年第3、4季共開出5家品牌新店，包括台北「世貿名人坊」、桃園「上菜片皮鴨」、高雄「漢來湯包」、「五梅先生」及「安那居小台菜」，為集團營運增添薪火。

而集團航空母艦「漢來海港自助餐廳」在今年也恢復了以往的人氣名店名廚的邀請，如期舉辦美食節活動，包括今年11月也預計邀請德國米其林二星餐廳主廚前來客座。如此不惜重金禮聘名廚到店客座為的就是讓消費者持續不斷有新的自助餐用餐體驗；也隨時保持品牌的活力與新鮮感。

(中時 )