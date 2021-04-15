台股開高走高，一舉攻克「萬七」，但外資進場買匯，使得新台幣早盤先走貶，在出口商順勢進場拋匯，及午後外資買匯縮手後，新台幣由貶轉升，終場收在28.382元的近一個月新高，升值5.3分，為連續二個交易日收高，總成交量13.54億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數續在近期低檔整理，且台股啟動攻勢，站上17,000點大關，來到17,076點新高，大漲210點之多，但由於外資領到台積電現金股利，進場買匯準備匯出股利，使得新台幣逆向開低走貶。出口商見機不可失，馬上進場拋匯，因此接近中午時即反轉升值。

外匯交易員認為，外資近期換股操作，在匯市有買有賣，但量能都不大，資金偏向留在帳上，機動進場搶這波台股「萬七」行情，出口商則是「見紅（貶值）」就進場拋匯，使得新台幣陷入區間徘徊，不易出現大幅升貶的走勢。目前市場消息面欠缺指引，短線預料新台幣難脫近日來的整理格局。

(工商 )