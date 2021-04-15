工具機產業景氣復甦，東台目前工具機、PCB鑽孔機即成型機等設備在手訂單回升至40多億元，訂單能見度看到第三季，東台表示，隨著疫情和緩，大陸市場需求持續增溫，台灣、東南亞及歐洲客戶訂單也回溫，今年大陸及台灣兩岸佔營收比重達七成，目前工具機呈現賣方市場，東台反映原物料成本上漲，第一季調漲部分機型報價，漲幅約5％。

此外，東台併購法國Pci-Scemm及Anger兩家歐洲工具機廠，3年前進行整頓，2年前開始布局電動車市場，發展電動車電池殼相關加工設備，間接打入美國特斯拉、德國賓士、福斯及奧迪等汽車廠及一階電動車零組件供應鏈。其中奧地利Anger工具機廠第一季接單年成長5％～10％。東台今年3月加入鴻海推動MIH電動車平台聯盟，搭配聯盟策略，目標是打入更多相關市場與客群。

東台協理兼發言人嚴璐15日參加證交所主辦法說會受訪表示，大陸車市回溫及5G相關產業需求增溫，PCB設備及工具機在手訂單回升，連同亞太菁英接獲近4億元航太產業訂單，東台集團在手訂單從去年第四季30～32億元回升至40多億元。3月合併營收7.93億元，年成長13.68％，第一季合併營收18.45億元，年增4.95％，主要是反映去年8、9月接單，第一季接單回升，其中汽車產業訂單佔比達五成。

嚴璐指出，因應5G需求，去年下半年起，台灣及大陸PCB業者採購PCB鑽孔機增加，原本平均交期1.5個月，目前部分機型交期延長為1.5～2個月，今年兩岸市場佔東台PCB鑽孔機比重達95％。東台計畫與關係企業東捷科技攜手，搶攻半導體及5G產業訂單。

嚴璐表示，東台因應工具機重要關鍵零組件交期延長，東台也提前備料，考量下單到出貨交期要4個月，先不接短單，半年內訂單不成問題。

嚴璐指出，東台與榮田、亞太菁英等多家子公司參加12日起在北京登場的中國國際機床展，客戶詢單度很熱。東台從客戶端獲得訊息，以往大陸客戶需求改變，五軸機等高階機型需求旺，客戶希望提供一站式服務。中美貿易戰爆發之後，大陸市場營收佔比曾滑落至35％，今年回升至50％，台灣占比15％～20％，兩岸營收比重達70％。

嚴璐表示，東台看好第二季台灣馬達重電、汽車及一般加工廠需求增溫，連東台供應商也添購設備，第二季訂單初估年成長5％～10％。此外，東台看好歐美大廠都到土耳其設廠，目前透過代理商將機台賣給土耳其一般加工業，等疫情過後，將派員到土耳其考察市場，未來不排除到當地設點，瞄準土耳其汽車產業供應鏈。

(工商 )