為隨時掌控台中市各大河川水質情況、強化河川稽查作業，台中市環保局結合智慧科技，目前已在全市河川共布設30台「水盒子」，可全天候監控水質，有效掌控非法排放廢水的情況，對於近來因缺水引發的河川缺氧問題，也可以即時掌握並緊急處理。

環保局長陳宏益表示，以往針對水汙染情況的稽查方法，必須由稽查人員到現場進行採樣後，再送到實驗室做分析，在時間、空間上的限制大，為解決此問題，市府向行政院申請布設水盒子補助，首先針對高汙染潛勢熱區下游布設，可即時監控河川的水溫、溶氧量與導電度、PH值等。

陳宏益進一步說，此方法可克服業者利用下班或假日時間偷排廢水、讓稽查人員忙於稽查採樣的情況。他並舉例，去年11月，環保局在豐原一處多次遭檢舉的易汙染河段布設水盒子，果然監測到水質異常，稽查人員透過此資訊掌握非法工廠違法排放的周期後，再佐以雲端監視器蒐證，順利查獲電鍍廠偷排廢水的情況。

陳宏益說，經採樣檢測，該工廠放流的廢水導電度高達6630μS／cm，且其水中懸浮固體、化學需氧量都超過標準，環保局依違反《水污染防治法》開罰25萬元。由此可證明，透過水盒子的即時通報，可幫助稽查人員立即採集放流水樣，縮短應變處理時間。

除了可以協助水汙染採證，陳宏益說，近來許多河川水量大減，使得河川溶氧量偏低、甚至部分河川出現魚群死亡，水盒子也可針對此情況即時通報，目前環保局與水利局、第三河川局、農委會農田水利署已成立「死魚清除暨水質異常通報平台」，只要監測到異常情況，可在魚群為死亡前先做應變措施。

(中時 )