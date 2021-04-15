6搶1東京奧運棒球資格賽預計6月由台灣主辦，屆時將有5支外國勁旅來台和中華隊角逐東奧門票，今天體育署、中華民國棒球協會、中華職棒大聯盟及衛生福利部疾病管制署（CDC）也開會討論，不過仍未有詳細定案，體育署署長張少熙強調，不論如何，防疫是最高原則，要在此前提下爭取最高榮譽。

在衛福部專家建議下，體育署、棒協與中職一同討論，同意屆時6搶1資格賽外隊來台後只須隔離7天，以「體育泡泡」方式進行賽事，至於開放觀眾進場，CDC也開綠燈，不過開放人數、外隊隔離方式甚至假如有外隊成員來台後病毒檢驗陽性之後的執行，種種細節都要再討論，因此張少希也暫時無法提供詳細答覆。

張少熙補充，目前還有些意見有點分歧，還會和棒協、中職再討論，今天主要了解進度，請相關單位來協調，因為防疫工作很煩雜，今天主要決論是防疫優先，並此前提下積極爭取最高榮譽。

由於美洲盃區資格賽打完幾天就要進行6搶1，若得隔離14天加7天自主健康管理，對於外隊來說實漫長煎熬，但CDC同意放寬到隔離7天就能參賽，至於多少人檢驗、多少人確診就取消資格等問題還要討論，還有未入境前檢疫、打疫苗與否要和各國溝通好才能。

張少熙補充，因為新冠肺炎疫情瞬息萬變，中華隊選手從國外參賽回來後，不管有沒有打新冠疫苗，都是14天隔離+7天自主健康管理，落實防疫優先的準則。

(中時 )