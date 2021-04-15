女股神伍德（Cathie Wood）的方舟投資管理公司（Ark Investment Management）旗下的三檔基金，在周三美國最大的加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.上市的首日，就砸下近2.5億美元，購買了其股票。

根據方舟投資在電子郵件中發布的數據顯示，旗艦基金方舟創新ETF、方舟金融科技創新ETF和方舟下一代互聯網ETF，購買了749205股Coinbase股票。根據Coinbase的每股收盤價328.28美元，所購入的股份價值約為2.46億美元。

在接受採訪時，伍德認為即使面臨巨大的市場波動性，Coinbase的前景依然非常樂觀，目前投資Coinbase是低價位買進，未來還有很大的成長空間。

在數位貨幣方面，Cathie Wood表示如果標普500每家成分股公司將其所持有現金的1％轉換為比特幣，那麼比特幣價格將較目前價格再漲4萬美元；如果更廣泛公司將持有現金的10％轉換為比特幣，那麼其價格將攀升至40萬美元以上。

Coinbase的股票在納斯達克市場開盤價為381美元，最高攀升至429.54美元，這使該交易所的估值飆升至1,120億美元以上。

(中時新聞網)