4月15日為大陸的「全民國家安全教育日」，也是《香港國安法》實施後，香港面臨的第一個全民國家安全教育日。陸委會副主委邱垂正15日回應，「全民國家安全教育日」是一種中共官方立場，是大陸官定意識形態，這種洗腦作為到底效果如何？以香港人民如此高水準又能夠接觸到充分多元的資訊，社會各界自有公評，陸委會也會繼續關注。

大陸國家安全機關今年披露一系列涉及政治安全的典型案例，與以往4月15日前後披露較多反間諜案件不同，今年案例以勾結境外反華勢力顛覆國家政權相關涉案人員，以及借赴港讀書之機參與反陸活動較多。香港中聯辦主任駱惠寧在開幕式上致辭，稱「那些干預香港事務企圖拿香港危機的外國及外部勢力，該反制就反制讓他們留點教訓」。

針對此現象，邱垂正15日回應，「全民國家安全教育日」是一種中共官方立場，過去香港民眾要求自由、民主，但這兩年情況持續嚴峻且惡化，有關單位並沒有回應人民對於自由民主的訴求，現香港自由、民主、人權、法治的全面惡化，如今要用「再教育」來讓人民的認同，包括在大陸推展官定意識形態，要讓全民接受，這種洗腦作為到底效果如何？以香港人民如此高水準又能夠接觸到充分多元的資訊，社會各界自有公評，陸委會也會繼續關注。

(中時 )