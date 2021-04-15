中華電信獲國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest頒發2020年下半年「台灣行動網速第一名」(Fastest Mobile Network)大奬、「台灣行動網路涵蓋第一名」(Best Coverage Mobile Network)以及「最佳行動網路」(Best Mobile Network)等三項大獎，並於今(15)日舉辦線上頒獎活動。

依據Speedtest最新分析實測數據，中華電信連續2季拿下「iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」 (2020Q4-2021Q1 Fastest Mobile Network for iPhone 12)，iPhone 12為蘋果首支5G手機，展現中華電信整體行動網路品質建設有成。

中華電信行動通信分公司簡志誠總經理表示：「很高興榮獲國際行動網路報告權威Speedtest頒發台灣行動網速最快、涵蓋最廣以及最佳行動網路等三大獎；並蟬聯iPhone 12 最新一季台灣最快行動網速冠軍。身為國內電信領導品牌，不僅領先全球採3.5GHz與2.1GHz高低頻搭配佈建，突破室內天線系統頻段限制，成為台灣首家快速提供N2100室內場域5G信號涵蓋的電信業者！今年5G基地台將加量、加速建設，預計年底前超過萬座，提升5G行動上網品質。」

中華電信擁有4G/5G 最大頻寬、最廣涵蓋、最多基地台，及全台唯一5G NR + 4G 5CA先進技術等優勢，近年來，更以客戶為中心，持續針對重負荷區域積極擴建近千座基地台，同時導入最新網路技術，於重要人潮聚集區推出5CA服務，透過高低頻整合運用，持續提升網速與服務體驗，並透過大數據分析平台，規劃佈建5G基地台的優先順序，發揮設備建設的效益極大化。

中華電信持續積極布建5G，繼與日月光、高通共同打造全球首座的5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動後，預計部分企客與垂直場域包括智慧娛樂、智慧交通、智慧醫療等亦會接續導入5G mmWave專用網路，讓用戶全面感受5G帶來的精采生活，同時目標年底前提供5G NR CA服務，網速理論值將超過2.1 Gbps，為客戶打造最有感的行動上網體驗！

不約而同卓越雜誌今(15)日公布2021「卓越電信商評比」網路民調結果，中華電信獲得「最佳行動網路」、「最速5G」獎項，展現中華電信建設5G的成果。

(科技)