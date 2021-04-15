加拿大電子商務平台Shopify高層爆發出走潮。該公司執行長暨創辦人路克（Tobi Lutke）14日（周三）在部落格發布，七位首席高層中有三人在未來幾個月將離職，分別是人才長福賽絲（Brittany Forsyth）、法務長弗拉斯卡（Joe Frasca）、技術長勒米厄（Jean-Michel Lemieux）。

路克肯定三人任內的傑出表現，表示他們展現極大成就，並提到「他們每個人辭職皆有各自的原因，但一致認為這對他們和Shopify來說是最好的決定」。不過路克未公布接替人選。

這是繼去年9月產品長米勒（Craig Miller）離職之後，又見Shopify高層離去。產品長一職後來由執行長路克兼任。

人才長福賽絲為Shopify編號第22號員工，是任職11年的資深人員，她在推特表示，未來將投入今年3月共同創辦的投資公司Backbone Angels。

Shopify如今貴為身價最高的加拿大企業，該公司提供線上商店所需的架構服務。由於疫情封鎖期間電商銷售旺盛，挹注Shopify業績蒸蒸日上，帶動過去一年股價飆升137％，市值不斷增長。以周五收盤價計算，目前市值約達1,540億美元，超越加國銀行龍頭加拿大皇家銀行。

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