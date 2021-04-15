行政院長蘇貞昌今天下午於行政院接見美國前參議員陶德（Chris Dodd）訪問團，行政院發言人羅秉成會後轉述，雙方會談一個多小時，氣氛融洽，聚焦在經濟跟氣候變遷議題，蘇揆向美方訪問團提到，台灣關係法42周年前夕，訪團到來代表台美經貿關係應進一步對話，尤其國人高度期盼重啟美台貿易暨投資架構協定(TIFA)談判，以及台美BTA簽署，都是促進台美共同繁榮，也能肯定台美在民主、人權、法治共同推動升化兩國關係。

羅秉成表示，蘇貞昌首先表達竭誠歡迎訪問團來台，象徵拜登總統就任最短時間內，指派重量級訪團來台；陶德則說這是重要時刻，訪團是跨黨派組成，代表美國對台灣重視及支持。

雙方會談過程中，美方提到我們在疫情跟經濟表現，蘇貞昌說明台灣在疫情嚴峻時刻，一開始被認為是受到危害最嚴重國家，但在蔡總統領導下疫情控制非常好，台灣成為最安全國家，連帶帶動經濟表現。

訪團成員美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）請蘇貞昌分析經貿議題例如TIFA，蘇貞昌表示，台美長期友誼，訪團到來代表台美經貿關係應進一步對話，尤其國人高度期盼重啟美台貿易暨投資架構協定(TIFA)談判，以及台美BTA簽署，都是促進台美共同繁榮。

蘇貞昌進一步表示，台灣明年經濟成長率可望突破4％，除了是防疫成功外，美國對台灣各方面的支持，包括國防安全的關心及雙方人民的友誼，都是支持台灣在區域安全扮演重要腳色，希望美方未來各方面能持續支持和肯定台灣參與國際經貿組織。

(中時 )