賴姓男子2016年時與1名16歲女生交往，女友當時還搬至賴家同居，2017年少女決定和另名男子交往，向賴提出分手，賴則以父親手錶失竊，懷疑是少女偷走為由，要對方到他家談判，藉機要求「分手炮」，強行性侵對方2次，還拍下對方裸照，以此威脅不准分手，士林地方法官審理後，依強制性交、拍攝少年猥褻行為之電子訊號等罪，判賴男8年有期徒刑，可上訴。

判決指出，賴及被害少女兩人2016年交往，但2017年5月時，少女又認識1黃姓男子，因此向賴提分手並搬出他家，甚至封鎖賴的聯絡方式，賴心有不甘，向少女親友表示，自己父親的手錶、戒指遭竊，懷疑是少女所為，要求對方出面解決。

2017年6月某日，少女在新任男友、姊姊及阿姨的陪同下，前往賴的住家討論此事，但賴以這是兩人私事為由，要另3人到附近的超商等候，3人不疑有他離去後，賴帶少女前往臥室「談判」。

賴先指責少女另結新歡，完全不念在1年多來他對她的種種好處，懇求對方回心轉意，再搬回來住，失竊的事也不會追究，但少女強調根本沒偷東西，也不願與賴復合，要求趕快說清楚後她要離開。

賴最後腦羞成怒，約在晚間8時許強脫對方衣物，接著強行性侵得逞，事畢後賴走出臥室和自己父親講話，少女當時因衣不蔽體，不敢離去，只能以手機向姊姊求助。

次日凌晨1時許，賴再度走回臥室，又向對方要求復合，再度遭拒後，竟拿手機拍攝少女裸照，還要求對方幫其口交，期間還冷言表示：「不用擋了，都已經拍到了！」、「明天我就po到網路上！」，後又不顧少女哭喊，第二度將其性侵得逞。

少女的親友此時慌張趕至賴家，要求賴放人，賴見狀才讓少女離去，不甘受辱的被害人，事後向報警、驗傷並向賴告。

賴男開庭時，辯稱兩人是情投意合，在臥室自然發生關係，針對強拍裸照，則說自己因為心情低落，當時的事已記不太清楚。

但法官審酌少女及親友證詞，加上查扣的手機影片，認定賴男所為，已對被害少女造成巨大且難以抹滅之心理傷害，縱然少女已具狀表明與被告和解，但此為少女念及先前受賴男及其父母之照顧所致，並非已撫平自身創傷，且被告雖稱自己受失憶症所苦，即使受失憶症所苦，但案發後從未嘗試以賠償、道歉等方式，修復少女所受的損害，難認有悔改之意。

士林地院判決，賴男依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑2個月，又犯以強暴使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑7年2個月，所處有期徒刑部分，應執行有期徒刑8年，可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

(中時 )