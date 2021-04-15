新北市打造汐止長安段「北北基生技物流園區」，由嘉里大榮物流股份有限公司得標，預計投資逾10億元，打造一條龍生技醫療物流整合服務；新北市經發局表示，嘉里大榮物流公司為100％本國公司，符合招商案的投資人資格。該公司股東大佶國際一樣是依本國公司法設立的「本國公司」，投資金額與投資內容均由經濟部投審會進行專業審查，非屬地方政府權責。

經發局表示，疫情爆發後零接觸經濟的崛起讓商品與物資的運送愈趨重要，其中生技醫藥及冷鏈相關的配送更是智慧物流發展中重要的一環。

經發局表示，透過智慧科技監控與低溫冷鏈技術，嚴格控管醫藥產品能安全抵達醫療機構，嘉里大榮將專注醫藥物流，投資發展全國第一家符合衛福部GDP、GMP標準、以生技醫藥物流為唯一核心業務的關係企業嘉里醫藥物流，提供新冠肺炎等疫苗與醫材的倉儲與完整配送。

汐止產業園區案除作為嘉里醫藥北區物流中心，因鄰近交流道方便貨物運送，亦將有助於分擔另一嘉里大榮物流中心汐止區松山所的貨物運送車流，降低對市區交通影響。

後續興建完成後，預計尖峰時段出入車次減少92％，可分流舒緩交通壓力，直接連通國道1號與3號，進入雙北地區配送。

經發局指出，依經濟部全國商工行政服務入口網公司登記資料顯示，嘉里大榮物流公司為100％本國公司，該公司股東大佶國際有限公司一樣是依本國公司法設立的「本國公司」，至於該公司資金是否具僑外資或陸資，其投資金額與投資內容均由經濟部投審會進行專業審查，非屬地方政府權責。

新北市政府透過各種公有土地招商機會，引進民間資金，協助產業異業結盟共同發展新型態產業，期能創造更多的就業機會，讓企業安心經營、市民可以在地安心工作。

(中時 )