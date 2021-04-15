前日本AV天后吉澤明步（吉沢明歩）2019年3月宣布引退，結束長達15年的AV女優生涯，現則不時在電視節目亮相，並開設YouTube頻道，當起料理老師教烹飪，日前她在推特曬出全素顏照，卻讓不少男粉看傻眼驚呼：「妳是誰？」

吉澤明步最近為了引退後的第二本寫真，在日本募資網站Campfire上進行募資，雖然她已預告這次不走性感路線，但憑著高人氣，募資不到10天，已獲得超過150萬日元資金（約合新台幣39.7萬元），被推測在截止日前，應該可以達到400萬日元（約合新台幣105萬元）的目標金額。

吉澤明步曝光全素顏，網友反應兩極。（圖／翻攝自吉澤明步推特）

吉澤明步開通YouTube教網友做料理。（圖／翻攝自吉澤明步推特）

而吉澤明步常在網上分享日常生活，日前更曬出全素顏照，呈現自己最真實的狀，少了濃妝的妖媚、艷麗，吉澤明步素顏看起來更沒有距離感，且膚質白皙水嫩，被不少粉絲讚很正，但妝前妝後的差異，也引來部分網友毒舌問「這是哪位」、「你是誰？」，反應兩極。

吉澤明步當年引退前，曾上節目聊拍AV的心路歷程，被主持人問到先前一年最多可以賺多少錢？她大方回應年收入最高時可達5千萬日幣（約1382萬台幣），後來幾年則賺得比較少，但年收入還是能達3千萬日幣（約829萬台幣），吸金功力讓主持人聽到瞠目結舌，而引退後，她也曾發行自傳小說《單體女優》，透露之前工作時曾3次想過要引退，因為有時對於作品內容感到沮喪，但每當在見面會上，看見粉絲們的笑容時，就會讓她重拾力量，讓她非常感謝粉絲們的支持。

(中時新聞網)