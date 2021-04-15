文化部去年發行限量數位及紙本藝FUN券，曾因抽籤方式，讓「1、2、6」身分證尾數的未中獎民眾，打趣自稱「國家級邊緣人」。為延續藝文消費熱潮，文化部升級數位藝FUN券平台，推出「藝FUN NEXT」藝文專屬平台。文化部宣布，現已完成第一階段平台升級，只要成為藝FUN NEXT會員，即可領取即將開幕的2021台灣文博會消費優惠券。

文化部表示，數位及紙本藝FUN券，獲高達9成7民眾使用率。在藝FUN NEXT藝文專屬平台完成升級前，曾開放註冊過數位藝FUN券的民眾直接加入，短短1個月就募集逾10萬名會員。即刻起則開放全民註冊加入會員，無論新、舊會員，都可領取今年台灣文博會的優惠券。

文化部表示，只要至手機應用程式商店下載最新「藝FUN NEXT」APP，舊會員登入、新會員註冊成功後登入，即可於APP內領取6張用於文博會實體攤位、1張用於文博會線上「Get Buy」專區使用的優惠券。優惠券提供消費600元即可折抵50元的優惠，每筆消費限用一張，共計最高可省350元。

實體攤位專用優惠券可用於標有「藝FUN NEXT合作店家」的攤位，文博會展區近200個攤位可使用。文化部指出，若想加入店家優惠的廠商可洽藝FUN NEXT客服。藝FUN NEXT也將永續經營，成為台灣藝文資訊匯集最大入口平台，包含全國藝文店家、藝文活動、藝文場館資訊及會員專屬優惠活動等，鼓勵民眾參與藝文活動及消費，促進藝文產業發展。

(中時 )