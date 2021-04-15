台中市政府為協助產業聚落邁向數位轉型，推動「110年台中市數位轉型創新力輔導計畫」，15日舉辦啟動記者會暨宣導說明會。（陳世宗攝）

台中市政府為協助產業聚落邁向數位轉型，推動「110年台中市數位轉型創新力輔導計畫」，15日舉辦啟動記者會暨宣導說明會，邀請「精呈科技」及全台最大糖果代工廠「宜農生技」，分享產品條碼追蹤追溯作業；期望透過數位轉型課程、專家診斷服務及中央部會資源爭取，加速協助產業邁向數位轉型。

台中市數位轉型創新力輔導計畫說明會，「精呈科技」以自有品牌EXCETEK行銷全球，同時經發局「智慧機械及航太產業升級計畫」補助廠商，為台灣少數有能力生產航太零件的企業。「宜農生技」有專業研發團隊致力於新配方、新技術研發，以科技生產出多款高技術、高營養價值的產品。

經發局副局長李逸安說，依據經濟部中小企業處發布「2019年中小企業白皮書」，台中市中小企業佔比97.97％，因中小企業相關資金、技術及人才相對大企業欠缺，較無資源進行數位轉型；市府扮演領航員角色，透過數位轉型課程、專家診斷服務，同時輔導業者爭取中央部會資源，讓產業在這波數位浪潮中搶占先機。

經發局強調，該計畫已開放申請收件至4月29日下午5時止，符合申請資格者，將進行書面審查，經審查通過可參加數位轉型課程，並由數位轉型專家團隊進行診斷輔導、協助導入數位轉型及輔導申請中央補助等相關服務；相關申請資訊，請至經發局網站下載使用，諮詢需求電洽04-23589940郭小姐。

今日宣導說明會，包括經發局副局長李逸安、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、東海大學智慧轉型中心營運長林鴻志、勤益科大營運處主任顏孟華、精呈科技董事長特助江靜君、宜農生技協理黃蘭雅、中衛發展中心處長王世昌均出席，見證台中市推動產業邁向數位轉型的決心。

(中時 )