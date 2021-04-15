白沙屯媽祖行經土庫時突然轉進紅壇。（翻攝自白沙屯GPS）

粉紅超跑三退三進進入紅壇內客座。（翻攝自白沙屯GPS）

粉紅超跑三退三進進入紅壇內客座。（翻攝自白沙屯GPS）

白沙屯媽祖今（15日）「雙媽」會了！另一尊媽祖是雲林的六房媽。白沙屯媽祖下午4點半突然進入土庫鎮的六房媽紅壇，宣布駐駕至明天凌晨3點半起駕往北港朝天宮進香，這也是首次沙屯媽祖於紅壇駐駕過夜。

白沙屯媽祖的粉紅超跑今天急行軍走了126.9公里，從西螺、虎尾一路不停歇，下午4點已走到土庫鎮，距離北港鎮不遠了。

六房媽土庫股的輪值爐主也路旁供迎，祈禱白沙屯媽停駕紅壇休息，沒想到粉紅超跑三退三進進入紅壇內客座，並宣布駐駕到明天清晨3點半起駕。

爐主表示，她站在土庫消防隊旁祈禱白沙屯媽祖能到六房媽紅壇，看到白沙屯媽祖轉進紅壇，她非常非常高興。

「六房媽祖」是雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉協議輪值奉祀的天上聖母，無固定廟宇，由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股的5股34庄頭輪流設紅壇供奉，歷史已350年。

目前輪值供奉六房媽的是土庫股，5月22日將過爐到大埤鄉三結村的五間厝股紅壇。六房媽過爐儀式每年都吸引10萬人次以上信眾隨香，過程隆重盛大熱鬧，2017年獲文化部文資局指定為重要民俗。

白沙屯媽祖預計明天（16日）抵達北港朝天宮，19日下午2點45分起駕北返。

(中時 )