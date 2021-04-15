北投超人氣呆萌草泥馬來了 女星豪撒千萬蓋遊樂場

一般羊駝會在動物園或牧場看到，不過歌手王宥忻卻將萌寵草泥馬，養在北投百坪豪宅內，像與毛孩一樣親密互動，時常帶著牠們住家附近趴趴走，民眾嗨翻Po版，成北投地方社團的寵物明星。「財富女神」王宥忻接受《中時新聞網》專訪，透露計畫花千萬在北投蓋草泥馬遊樂園、餐廳。

超萌草泥馬在樓梯間吃草。(照片/游定剛 拍攝)

記者前往「財富女神」北投豪宅，電梯門打開，立刻見到兩隻分別白、咖啡色，超萌、無辜雙眼的草泥馬專注在吃草。外界好奇為何養羊駝當寵物呢?王宥忻表示，當初家裡養狗，女兒似狗如兒子，透過養動物，女兒領悟生命的意義，有次上學返家告訴她，終於了解什麼叫做愛了，也讓孩子體會為人父母的心情。

王宥忻和愛寵草泥馬感情親如家人般。(照片/游定剛 拍攝)

超萌草泥馬看似可愛，但飼養卻大不易?王宥忻表示，羊駝早期在祕魯，不少當地人當家禽在養，而祕魯和台灣氣候差很大，加上濕氣重又增加困難度。王透露，居住環境要有足夠空間，每周需花4小時幫牠們洗澡，也會訓練坐下、跳起來及親親等高難度動作。當初牠們來家裡第一件事，先帶去全身健康檢查，但因台灣沒有專門看草泥馬的醫院，必需到指定大醫院掛號看診。而麥可喜歡亂吃地上菸蒂，還曾吃到腸胃壞掉送醫打點滴。

王宥忻會訓練愛寵草泥馬站起來等難度動作。(照片/游定剛 拍攝)

王宥忻指出，胃就是草泥馬的第二個心臟，其實牠們只能吃草或紅蘿蔔(當點心)，但有些人會亂餵食或餵些不該吃的，導致腸胃不適，嚴重恐生病或暴斃。王談及日前才病逝的愛寵Lady，她難過表示，起初老闆就有說，牠比一般同類體型還小，身體狀況不佳，前陣子天氣變化大將牠送至農場，沒想到牠就過世了，愛寵傳來噩耗，讓家人深陷悲傷，不過也讓孩子們提早面對生死課題。

王宥忻不捨愛寵Lady病逝，也感謝牠帶給家人美好回憶。(照片/游定剛 拍攝)

時常帶著兩隻愛寵麥可及Gaga在自家附近趴趴走，成為北投當地知名寵物明星，王宥忻開心表示，路人都很喜歡，牠們變成吉祥物了，有次一個騎車騎士經過，先是看一下沒反應，接著又嚇到轉頭突大喊「那是什麼?」王便大笑回覆「那草泥馬啦」另有次，一個路人見牠們很開心就亂碰、亂摸，牠立刻生氣吐對方滿臉口水。

王宥忻愛寵麥可(右)及Gaga(左)是北投區知名寵物明星。(照片/游定剛 拍攝)

訪問最後，王宥忻表示，感謝北投鄉親們喜歡愛寵，但若下次在路邊遇到時，要注意交通安全，因有些人會停下車來看，就會造成塞車問題。王也透露，近日已規劃想在北投開設間草泥馬餐廳及遊樂園，藉時可成為父母假日放鬆喝咖啡、小朋友遊樂的場所。

(中時新聞網)