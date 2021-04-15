立法院公報室，辦公空間十分擁擠侷限。（黃世麒攝）

位於立法院群賢樓地下室的印刷部，原本應該是做為停車場使用，因空間不足才變成印刷部，但也面臨與使用名目不符的違法問題。（黃世麒攝）

立法院院區內管線雜亂的情形。（黃世麒攝）

游錫堃與諮詢委員們查看立法院議場後方的車道，該處其實是道路用地，立院目前是違規占用。（黃世麒攝）

攸關立法院遷建事宜的「未來國會願景規劃諮詢委員會」15日召開首次會議，立法院長游錫堃率領諮詢委員赴立法院區多處空間了解使用情形，其中也包括院區內違規使用的違章建築等。

游錫堃表示，希望未來國會能成為外國遊客觀光旅遊聖地、公民教育的基地，同時也有適當空間供民眾陳情抗議、集會遊行。

對於遷建期程的預定目標，游錫堃說不敢有這樣的奢想，但在他這一任期卸任前，若有確定遷建地點就很高興了。

(中時 )