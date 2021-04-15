國會遷建 游錫堃：不敢奢想時程 卸任前確定地點就很高興了 23:562021/04/15 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院長游錫堃率（右二）領諮詢委員赴立法院區多處空間了解使用情形，其中也包括院區內違規使用的違章建築等。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院公報室，辦公空間十分擁擠侷限。（黃世麒攝） 位於立法院群賢樓地下室的印刷部，原本應該是做為停車場使用，因空間不足才變成印刷部，但也面臨與使用名目不符的違法問題。（黃世麒攝） 立法院院區內管線雜亂的情形。（黃世麒攝） 游錫堃與諮詢委員們查看立法院議場後方的車道，該處其實是道路用地，立院目前是違規占用。（黃世麒攝） 攸關立法院遷建事宜的「未來國會願景規劃諮詢委員會」15日召開首次會議，立法院長游錫堃率領諮詢委員赴立法院區多處空間了解使用情形，其中也包括院區內違規使用的違章建築等。 游錫堃表示，希望未來國會能成為外國遊客觀光旅遊聖地、公民教育的基地，同時也有適當空間供民眾陳情抗議、集會遊行。 對於遷建期程的預定目標，游錫堃說不敢有這樣的奢想，但在他這一任期卸任前，若有確定遷建地點就很高興了。 馬丁吐與台妻離婚原因 網怒跟福原愛沒兩樣：無法構成外遇理由 北港南陽國小營養午餐吃龍蝦 家長直呼也想當學生 (中時 ) #遷建 #國會 #游錫堃 #奢想 #卸任前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趙孟姿親餵母乳9個月竟出狀況 崩潰直呼：痛到很想哭 21:002021/04/15 娛樂 陽台擺不下洗衣機 人妻妙招驚呆眾人：創造不存在的坪數 17:212021/04/15 搜奇 Yes, I do. 小甜甜 不放棄 讓遲來的幸福更甘美 07:002021/04/15 娛樂 《火神》男演員宿舍幹話連發 陳庭妮直嗆那就是臭男生的地方 20:102021/04/15 娛樂 後厝國小畢業生單車環島 學生骨折仍陪伴全程 15:432021/04/14 寶島 花旗撤出台灣消費金融市場 財經網美反大讚：聰明的決定 00:032021/04/16 財經 蕭美琴大秀與蓬佩奧合照 媒體人曝3關鍵狠潑冷水 08:352021/04/15 政治 篤信仙姑最終害死兒子！控制狂媽執迷不悟 女兒淚崩：為什麼 10:062021/04/15 生活 非誠勿擾！這4星座愛著愛著就想婚了 17:552021/04/15 運勢 好康來了 嘉市銀髮族健康俱樂部6月底前免費 13:472021/04/14 生活 寵物情緣／奔走尋神醫 王建復救回愛犬全家遭殃 07:592021/04/15 娛樂 政治熱門新聞 王定宇、顏若芳碰面零互動 羅友志爆4種可能 - 政治 陳時中若太魯閣號善款沒處理好 沈富雄4字爆結局 - 政治 日本將排放核廢水入海 沈富雄脫口一句旁人笑翻 - 政治 台鐵事故募款提早喊停 陳揮文自帶消音詞怒飆「xx」 批蔡政府急啥 - 政治 日本將排核廢水 謝長廷扯台灣核電廠 最新民調太驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。