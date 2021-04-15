心臟內科醫師王彥翔指著張男的心導管影像，有3處已經嚴重阻塞。（謝瓊雲攝）

急診醫師洪子文強調，彰化縣全縣的救護車都已經配置心電圖機，將可大幅縮短心肌梗塞患者到院後在急診處置的時間，更成為分秒必爭成功搶回寶貴人命的關鍵。（謝瓊雲攝）

彰化溪湖59歲張男曾是老菸槍，已戒菸1年多，日前確突然胸痛、冒冷汗，送醫後消防局人員在救護車上以12導程心電圖機檢查，隨即將圖像上傳到「彰化縣到院前EKG（心電圖）傳輸小組」，彰化醫院心臟科醫師判讀為心肌梗塞，隨即準備待命，心血管堵塞已達99％的張男到院立即進行心導管手術，及時救回一命。

張先生表示，已經好幾天感覺原以為是肺部不適，沒想到心血管竟已嚴重阻塞，這次住院才知道自己有高血脂，由於未定期健檢不清楚自身健康情況，幸好撿回一條命。

彰化縣救護車全面配置心電圖機，並由彰化縣衛生局和消防局召集縣內的急診醫護及心臟科醫師組成「彰化縣到院前EKG傳輸小組」，透過平台群組，救護車上心電圖影像即時傳輸上傳，小組成員醫師隨即判讀並轉達急診責任醫院接手，分秒掌握黃金救命時間。

彰化醫院心臟內科醫師王彥翔表示，4日中午12點19分，溪湖消防分隊在群組上傳張男心電圖，成員判讀是心肌梗塞，他也馬上致電放射師楊尊智及護理師許庭熒，兩人趕回醫院心導管室，12點40分即就位準備。

急診醫師洪子文則指，患者12點23分到院，他處置給藥後隨即推入心導管室手術。送醫途中救護車上短短20秒心電圖檢查，讓急診室處置時間至少縮短10分鐘，能更快的搶救病人性命，是跟死神成功搶回人命的關鍵！他也呼籲縣內民眾若嚴重胸悶，一定要立刻叫救護車送醫，不要拖延，也不要自行就醫延誤處置良機。

王彥翔說，張男心血管阻塞程度達99％，隨時可能心因性休克、或因缺氧導致心律不整，甚至引發猝死；緊急手術將3處阻塞的心血管裝上3支支架暢通血流，術後送加護病房觀察，翌日轉至普通病房休養，3天後出院。因為短時間內搶救成功，張男預後良好。

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(中時 )