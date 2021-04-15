施打法定傳染病疫苗若出現不良反應，或還是罹病，有保單可投保，金管會15日宣布，核准富邦產險疫苗保障綜合保險、及安達產險的嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合保險，兩張保單承保範圍不同，民眾可依自身需求選擇投保。

富邦產及安達產都表示，保單將自16日開賣。

富邦產疫苗險主要包含疫苗不良事件費用補償保險、法定傳染病疫苗預防保障定額補償健康險、法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療險，保戶可以任意搭配二種以上保障。

即3到75歲都可投保，若施打疫苗14天內出現不良反應，可理賠生活補助金，即無法上班的收入損失、緊急送醫的交通費用、臨時看護費用、出院後補品或調理餐費、家事代勞費用、子女臨時托育費用及父母臨時照護費用等；另外若注射法定傳染病疫苗後180天內，仍罹患此種法定傳染病，保單將給付超過健保給付範圍的病房費差額及相關費用。

但民眾要注意的是富邦產的疫苗險不含身故理賠或喪葬費用。但其法定傳染病範圍共71種，除了新冠肺炎外，還有腸病毒、流感等疫苗亦包含在內。

至於安達產險的疫苗險保障內容相對簡單，即承保同一被保險人一年最高二次的新冠肺炎疫苗接種，若接種日起90天內，產生不良反應，保單將給付一般住院日額，一天3千元，最高14天；加護病房定額費用3萬元，及喪葬定額費用30萬元，一年保費僅需226元。

要保人限20歲以上，被保險人則限16~70歲，即可替父母、16歲以上小孩投保，但有六種不保行為，即被保險人故意行為（含自殺等）、被保險人犯罪行為、接種未經台灣主管機關核准的疫苗、非經台灣醫療機構合格醫事人員的接種、非因疫苗引起的不良反應、及未遵照醫囑進行的疫苗接種。

也就是不在台灣接種的新冠肺炎疫苗，或不在國內醫療院所經合格醫護人員施打，甚至是沒有經醫生檢視同意下的接種，都不在保單理賠範圍內。

金管會強調，疫苗保單各有其保障特色及給付條件，民眾可視自身需求選擇適合的保單，保障接種疫苗可能產生的相關風險。

(工商 )