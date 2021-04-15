新興分局警方破獲地下兵工廠。（柯宗緯翻攝）

新興分局警方破獲地下兵工廠，帶回潘姓嫌犯到案。（柯宗緯翻攝）

高雄治安近來紛擾不斷，槍案頻傳又挨轟「慶記之都」，網友嘲諷「不虧是高譚市」。對此，市警局今天大秀連日來績效，包括仁武槍案逮捕主嫌、新興分局破獲地下兵工廠、鼓山治平逮9人等，強調「打擊犯罪、肅靖治安，我們一直都在」。

市警局表示，仁武分局今順利逮捕13日凌晨於仁武區的槍擊案吳姓開槍主嫌及開槍李嫌、開車撞門邱嫌等4嫌到案，截至目前已查獲涉案6車9人與4把改造手槍，後續仍將持續追緝共犯及幕後教唆者以期澈底刨除、肅靖治安。

警察局也責令全面粛槍與打擊暴力滋事份子，新興分局今晨在屏東內埔鄉破獲改造槍械工廠，查獲改造槍枝2把、半成品2把，子彈25顆、黑色火藥2罐等改造槍枝工具，請起獲二級毒品安非他命3包。

鼓山分局針對經常流竄於高市及屏東東港地區一代，以周姓男子為首要的聚眾暴力治平對象發動收網，將9名蒐報對象全數查緝到案。小港分局則成功尋獲12日離家走失的未成年少女平安返家，父母特別至小港分局致謝。

市警局統計，110年1至3月與109年同期治安數據，全般刑案、暴力犯罪、與槍擊案件，全般刑案較109年減少886件，且破獲率99.15％，增加2.27％。

在暴力犯罪發生數較109年減少1件，破獲率達100％，發生減少5％，槍擊案件發生數與109年相較並無增減，且破獲率100％。除槍撃案，發生數與破獲率皆位列6都中段表現平穩。暴力犯罪與槍擊案件的破獲率，在6都排名為前段。

高雄市長陳其邁今主持第3次治安會報指出，為進一步提升治安維護成效，在警察預算上他相當支持，包括汰換警用車輛、警用無線電系統、防彈衣等，也期盼位居前線警察同仁作治安先鋒。

針對重大案件，陳其邁要求，警方在最短時間快速破案，讓市民安心，並且針對治安熱點，持續掃蕩犯罪、查察槍枝、增加見警率，加強治安維護。

陳其邁表示，治安要由中央地方攜手合作，尤其近日從新北、台北、基隆、高雄等地都有一些槍枝改造的問題，不管各縣市政府與中央都要加緊合作；在員警服務態度，他也提醒以親切熱忱的服務態度，提升民眾滿意度，讓市民朋友感受到員警服務熱誠。

(中時 )