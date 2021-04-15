以台版小奈良封號暴紅的梅花鹿生態園區「斑比山丘」，除了超萌小鹿及美美子咖啡店大受好評外，近日更和台灣人氣零食「乖乖」聯名推出焦糖鹽口味的餅乾，即日起至6月30日憑餅乾包裝截角更可獲得平日免排隊入園資格，還能現場換取限定的小鹿杯，喜愛可愛動物的朋友千萬別錯過！

許多遊客經常訝異斑比山丘的鹿隻和迷你驢非常溫馴親人，其實這是因為當初寬廣的互動園區就是以梅花鹿的習性建造而成，園方表示，斑比宿舍甚至配有紅外線保溫罩、大型排風扇、吸入式捕蟲燈保持品質，在飲食上餵食專人調配飼料、鹿用維生素並且定期接受專業照顧人員檢查身體狀況。而排隊動線的控管人數、叮嚀小教室和隨處可見的告示，也是為了減少打擾梅花鹿習性造成衝突的重要措施，進而增加動物對人類的信賴，每位員工的熱情和遊客的尊重，才是斑比山丘小鹿「乖乖」的秘訣。

梅花鹿生態園區「斑比山丘」，近日與台灣人氣零食「乖乖」聯名推出焦糖鹽口味的餅乾。（圖／楊婕安攝）

由於園內同時最高上限人數限定為120人，目前入場的方式有兩種，分別是「預約入園」和「現場排隊」，若想要前往的人，每一個日期的預約名額都會在前一周凌晨12點開放，且以30分鐘為一梯次，一梯次只有20位名額。因為名額有限，經常一開放就快速額滿，在這次活動期間，只要憑藉聯名餅乾右上角的截角就能在平日免排隊入園，還能獲得限定的斑比乖乖杯！

只要憑藉聯名餅乾右上角的截角就能在平日免排隊入園，還能獲得限定的斑比乖乖杯！（圖／品牌提供）

限定的小鹿杯可以盛裝飲料更可作為收納容器，可愛又實用！（圖／品牌提供）

而被美貌耽誤的甜點師美美子暨霜淇淋後又推出了手工餅乾，特製的可愛鐵罐印有美美子物語的可愛LOGO，內含原味、抹茶和巧克力3種不同口味，絕對可以滿足下午茶只想小嗑甜點的吃貨，在享用美味餅乾的同時，鐵罐更有收納功能，是不可錯過的收藏。

特製的可愛鐵罐印有美美子物語的可愛LOGO，內含原味、抹茶和巧克力3種不同口味，絕對可以滿足下午茶只想小嗑甜點的吃貨。（圖／品牌提供）

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜「乖乖X斑比山丘期間限定聯名餅乾」5包

★活動時間 ｜ 即日起-4/23

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)