針對福島第一核電廠在311核災後持續產生的含氚核廢水，日本政府13日決定2年後將核廢水稀釋後排放太平洋；台灣區遠洋魷魚暨秋刀漁船魚類輸出業同業公會理事長雷祖綱對此表示，秋刀魚漁場靠近日本，影響深遠。日本排放核廢水，前民進黨立委沈富雄認為，我們對此事起碼要跟得緊；他本想我們可出面邀請相關國家開一個圓桌會議，不過，「我們大概會被人家笑啦，會說你這個小孩子在搞什麼鬼」。此話一出口，讓現場來賓不禁笑翻。

沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中指出，秋刀魚受害最重，這就表示有問題，如果核廢水排放到海裡頭，導致秋刀魚有問題，其他的魚怎麼能倖免。

沈富雄點出，太平洋周邊有漁場要捕魚的國家有南韓等，其實台灣說話沒有聲音，但是由他們出面，台灣起碼要跟得緊。他本來是想、我們應該要出面邀請所有相關國家開一個圓桌會議，這時說話最大聲，但是「我們大概會被人家笑啦，會說你這個小孩子在搞什麼鬼」。此話一出口，現場笑成一片。

國民黨立委賴士葆指出，日本將把核廢水排放太平洋，外交部講得口沫橫飛，說我們去嚴正的關切，什麼嚴正關切？台灣應該要去抗議，他們說已派駐日代表謝長廷去了解；他心想，「天啊，謝長廷，這幫助日本的代表」。賴士葆強調，連日本的漁會理事長都出來反對核廢水的排放，請問我們還敢不敢吃這些魚。

(中時新聞網)