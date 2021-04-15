本島牛場爆發「牛結節疹」疫情 農委會召開緊急記者會

去年7月底金門爆發牛結節疹疫情，農委會防檢局協調台灣本島各獸醫大學及地方防疫單位計41人疫苗注射隊，8月初完成金門縣所有健康牛隻注射牛結節疹疫苗，10月1日農委會宣布牛結節疹災害緊急應變小組撤除。

然而今(15)日農委會防檢局稍早發布臨時記者會，據防檢局透露是台灣本島北部某單一牛場爆出牛結節疹疫情，具體內容待稍後晚間7時記者會統一宣布。

(中時 )