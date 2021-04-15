本島牛場爆發「牛結節疹」疫情 農委會急應變19：30召開記者會 18:292021/04/15 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(15)日農委會防檢局稍早發布臨時記者會，據防檢局透露是台灣本島南部某單一牛場爆出牛結節疹疫情，具體內容待稍後晚間7時記者會統一宣布。（資料照/李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本島牛場爆發「牛結節疹」疫情 農委會召開緊急記者會 訂閱影音： 中時新聞網 去年7月底金門爆發牛結節疹疫情，農委會防檢局協調台灣本島各獸醫大學及地方防疫單位計41人疫苗注射隊，8月初完成金門縣所有健康牛隻注射牛結節疹疫苗，10月1日農委會宣布牛結節疹災害緊急應變小組撤除。 然而今(15)日農委會防檢局稍早發布臨時記者會，據防檢局透露是台灣本島北部某單一牛場爆出牛結節疹疫情，具體內容待稍後晚間7時記者會統一宣布。 協助中部企業數位轉型 中市府啟動創新力輔導計畫 潭子牛稠分線排水護岸整治 楊瓊瓔爭取1500萬元改善 (中時 ) #牛結節疹 #農委會 #防檢局 #疫情 #台灣本島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農委會稱萊劑增收益又環保 監院認證不實廣告 藍痛批：假訊息沒懲處 07:462021/04/15 政治 法國疫情病逝將破10萬大關 規劃全國哀悼致意日 03:262021/04/15 國際 藝術銀行進駐文博會 營造疫後新常態空間 13:012021/04/15 生活 農用蔬果紙箱供應 陳駿季：農民一周內可以收到紙箱 11:402021/04/15 財經 台蕉外銷藥檢不合格 農委會：加強供果園抽驗 16:102021/04/15 生活 農藥超標 台灣香蕉再遭到日本退貨 網：陳吉仲又要怪業者了嗎 12:022021/04/15 政治 國內紙箱大缺 農委會：已透過政院協調3大廠優先給農民 18:162021/04/15 生活 保單全面電子化 拚2年內達陣 04:102021/04/15 財經要聞 《國際社會》疫情大爆發 印度每日新確診20萬破天荒 15:062021/04/15 財經 救台灣茶 農委會推茶莊與飯店結盟 17:482021/04/15 生活 專家傳真－正視勞工生計並未擺脫疫情陰霾 04:102021/04/15 專題周報 生活熱門新聞 名字有「雅、婷、怡、君」看過來 王品請妳吃龍蝦 - 生活 - 工商 斗六夜市「一攤獨大」 白皙比基尼正妹賣芭樂辣翻 - 生活 真的餓壞了！流浪狗纏路人求收留 表情讓1100萬人心碎了 - 生活 媽祖鑾轎真的會自己動？網吐41字正解神回 - 生活 一颱救台灣？舒力基颱風生成恐變中颱 最靠近台灣時間曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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