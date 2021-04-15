金融業更新法規資料庫更省力！金管會資訊服務處處長蔡福隆15日宣布，金管會已在3月31日於政府資料開放平台發布金管會及所屬銀行、證券期貨、保險、檢查等四局的主管法規資料集供金融業使用。金管會在花了三個月建構、開放此資料集後，金融機構在發展數位化、自動化及智慧化的法規系統，可以減少人工重複作業，降低法遵風險。

蔡福隆指出，金管會每年更新的法規、函釋相當多，像2020年就修訂了215條法規、函釋，過去金融機構都要用人工來修正，內控法遵人員都靠經驗處理，耗時耗力又易有誤，有金控提出需求，希望金管會能將法規資料集開放，讓大家在開發、應用、更新上可降低人力成本與時間，避免錯誤、人力浪費。

蔡福隆指出，未來金融機構建資料庫、與金管會介接後，法規一有異動，金融業可以直接抓資料回去，與金管會同步修正法規，如此一來就金管會法規有異動就可與金融機構內部法規連結，找出相關內規去修正，有助金融業遵法。

此次產出開放資料集XML檔案，主要欄位包括法規類別、法規體系、公（發）布日、修正日期、發文字號、異動性質、生效狀態、生效日期、法規名稱、主旨、法規沿革、法規內容、立法理由、圖表附件、系統異動時間等。後續將隨主管法規及函釋之修訂，適時更新資料集內容。

(工商 )