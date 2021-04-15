為瞭解民眾對於高雄捷運與高雄輕軌的滿意度與相關建議，高捷公司委託樹德科技大學進行109年度相關滿意度調查，高捷整體服務滿意度（捷運與輕軌合計）達92.9％，輕軌的分項調查成績也深獲旅客肯定，顯示疫情影響趨緩，且大南環通車後的便利性增加，以及市府與捷運公司推出多項有效行銷措施，民眾對於高雄輕軌的信心與依賴度也隨之提高，創下亮眼成績。

這次滿意度調查是在95％的信賴度下，抽樣誤差控制在±3％以內，完成1,071份有效樣本，其中輕軌滿意度前三名分別為「輕軌人員的服務態度滿意度」、「輕軌周邊的整潔及環境綠化程度」、「輕軌安全性滿意度」，旅次目的以休閒觀光佔34.9％為最高，通勤通學旅次佔30.9％居次，與休閒觀光相距不遠；而旅客這些正面的意見回饋，與市府捷運局及高捷公司所共同努力的重點不謀而合。在民眾開放性建議以及期待改善事項方面，受到大家最期待的項目依然是「輕軌早日成圓」，此外對於是否能「增加營運車輛數」以縮短班距、提升行車速率以及「輕軌與捷運的轉乘便利性」等，則是民眾期待能加以提升的事項。

在運量統計方面，今年累計收費之後3月1日至4月14日之輕軌日均運量達9,164人次，較去年同期2,808人次，大幅成長達3.26倍，近期輕軌在平常日通勤通學的日運量均可維持在5,000人次以上的高峰，而假日更可達15,000人次以上，連續假日會更高，運量較高的主要站點為大南環通車後新增兩端點C17鼓山區公所與C32凱旋公園站、C5夢時代站，以及駁二特區C10光榮碼頭～C12駁二大義這三站，隨著未來如能有新站開通，輕軌運量勢必能繼續大幅成長。

輕軌大南環通車後，已經順利通過春節、寒假、228連假以及清明連假的重要輸運工作的考驗，特別是駁二特區與大港橋近期是觀光旅遊的重點，假日均會湧入大量人潮，輕軌與捷運的運輸，除了有效紓解景點壅塞的交通與停車問題外，更改善駕駛自有車輛所衍生噪音及空氣污染等問題，大幅提升觀光遊憩與市民生活品質。後續市府捷運工程局與高捷公司，會針對旅客所回饋的使用經驗，繼續保持目前受肯定的項目，另針對民眾建議事項有效改進，以便迎接暑假運量高峰的挑戰，提供通勤與觀光旅客一個安全舒適便捷的高雄輕軌系統。

(工商 )