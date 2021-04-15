1個月揭50件違停案 警休假當檢舉王被民眾暴打（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣政府恆春分局林姓員警經常於下班後，隱藏身分當起檢舉達人，不少在地居民對其十分感冒，今（15日）有民眾目擊林員正在拍照檢舉，氣得衝上前痛毆。對此，警政署回應，警員於下班時間進行個人檢舉合乎規定，但不鼓勵。

據此，警政署指出，該員警的行為是個人勤餘時間的檢舉，警方也會依據檢舉內容及違規行為進行審查後才開罰；針對林員成為「檢舉達人」的行為，警政署則說，一切合乎符合，但會造成社會觀感不佳，因此並不建議。

恆春分局指出，15日下午2時許，接獲民眾報案指稱恆春鎮中正路段有打架事件，到場處理才發現，是林姓員警於勤餘時段，行經該處發現有交通違規行為，以手機蒐證違規事證，沒想到卻引起民眾反感，演變成暴力事件。

警方說明，林員並非在執行公務時檢舉，因此該些檢舉也不列入員警的個人績效中，更無檢舉獎金，而此衝突是在林員勤餘時發生，因此民眾並無襲警與妨害公務的嫌疑；警方也強調，民眾違規屬實，人人均有檢舉的權力，實不應該攻擊檢舉達人，毆打警員的民眾所涉犯人身傷害的部分將依法辦理，違規部分也將進行裁罰。

(中時新聞網)