綠營立委莊競程表示，林佳龍部長是民進黨內非常優秀人才，交通部任內成績深獲各界肯定。（資料照片）

行政院長蘇貞昌今天批准交通部長林佳龍辭呈，林佳龍明年是否會問鼎台中市長寶座？台中市議會民進黨團總召謝明源說，黨內透過協調蔡其昌或林佳龍1人出馬角逐，民進黨贏回台中市的機率很高；國民黨團書記長陳政顯認為，民進黨明年推誰選市長並不重要？從政者最重要是不要辜負選民所託。

謝明源指出，林佳龍出任交通部長以來，一直都很關心台中市的建設，無論是交通、觀光等，他都很認真參與，目前黨內市長人選呼聲最高是立院副院長蔡其昌、立委何欣純和林佳龍3人，蔡其昌一直都在29區佈屬，何欣純更勤跑基層，林佳龍將部長做的有聲有色。

綠營立委莊競程表示，林佳龍部長是民進黨內非常優秀人才，交通部長任內成績深獲各界肯定。此次的太魯閣號事故善後處置，林佳龍也展現非常堅毅明確的態度，再次顯示其負責任的從政風格。他相信林佳龍未來無論在任何位置，都一定可以稱職扮演好每個角色。

綠營市議員邱素貞說，林佳龍任內，對於交通部政策推動具有相當的遠見與努力，雖然對於他辭職感到相當不捨；過去在市長任內有相當多的重大建設待完成，也有很多市民盼望他能再回來台中繼續為建設努力；相信民進黨會推出最有利的人選，為台中市民服務。

藍營市議員李中、楊正中表示，林佳龍非常有可能回台中選下屆市長，因短期內，中央不可能給他其他部長或院長等位子坐；為保有政治舞台有可能回來選！若林佳龍回來選，對盧秀燕來講就是「拍拍手」！台中人喜新厭舊，新的人出來選大家會有期待；若是老面孔，又是前任內有爭議的通常不被看好。

陳政顯強調，一個政治人物最重要是不要辜負選民所託，都應該將自己的事情做好，林佳龍部長任內顯然未將本分該做的事做好；綠營明年誰代表出馬參選市長並不重要？時間一到自然「水清魚現」，當務之急是要將眼前的事情做好，屆時就能水到渠成。

(中時 )