廠商施工挖斷南科電纜 台電抽換305公尺長電纜穩定供電 18:542021/04/15 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電嘉南供電區營運處員工漏夜布放新電力電纜進入人孔。（台電嘉南供電區提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南部科學園區台南園區昨天上午廠商施工時，不慎挖斷地下電纜，造成台積電南科14廠、三福氣體跳電，多家廠商電壓下降，台灣電力公司昨天起漏夜搶修，抽換305公尺長電纜，今晚可開始供電。 台電嘉南供電處表示，昨天下午先緊急啟用另一條原本星期六才要供電的迴路，供台積電使用，另派大批人力漏夜更換被挖斷的電纜，5點後將逐漸加壓送電，評估電力穩定後，會全面送電，加入供電系統，與另一迴路形成一環狀供電系統，對穩定供電更有保障。 台積電南科跳電 研調曝2項產品首當其衝 台積電南科廠昨跳電 沈榮津：政府會確保供電無虞 (中時 ) #電纜 #挖斷 #供電 #漏夜 #廠商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南科跳電 包商挖斷電纜肇禍 廠商跳腳應變 04:102021/04/15 財經要聞 中科徵才活動4／17登場 24廠商釋逾1400職缺 14:442021/04/14 生活 一帶一路印尼指標／雅萬高鐵隧道切斷山泉 西爪哇民眾買水度日2年 12:242021/04/15 國際 電纜遭挖壞 台積電南科廠跳電 04:102021/04/15 財經焦點 協助中部企業數位轉型 中市府啟動創新力輔導計畫 18:232021/04/15 生活 挖斷南科C區電纜造成台積電停電 啟碁發四點聲明 20:012021/04/14 財經 再生能源供電提升至20％ 柯P批蔡政府讓人滿頭問號 11:422021/04/15 政治 台積電缺水自救 5月擬與奇美簽訂台灣再生水交換首例 16:132021/04/15 財經 《通信網路》南科工程不慎導致台積停電 啟碁回應 08:532021/04/15 財經 南科晶圓廠驚傳停電 台積電回應了 15:022021/04/14 財經 「台積電遭殃才關注」南科供電品質廠商1字曝慘況 16:052021/04/15 財經 生活熱門新聞 翡翠水庫蓄水量屹立不搖 全因當年他獨排眾議一個決定 - 生活 不爽限水中部妹嗆不會共體時艱 北部人回一句話被狂讚：有夠中肯 - 生活 台灣馬路上這景象紅到國外 鄉民看完嘆：臉丟大了 - 生活 舒力基暴衝將轉強颱 路徑有變！5天後轉向 - 生活 斗六夜市「一攤獨大」 白皙比基尼正妹賣芭樂辣翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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