南部科學園區台南園區昨天上午廠商施工時，不慎挖斷地下電纜，造成台積電南科14廠、三福氣體跳電，多家廠商電壓下降，台灣電力公司昨天起漏夜搶修，抽換305公尺長電纜，今晚可開始供電。

台電嘉南供電處表示，昨天下午先緊急啟用另一條原本星期六才要供電的迴路，供台積電使用，另派大批人力漏夜更換被挖斷的電纜，5點後將逐漸加壓送電，評估電力穩定後，會全面送電，加入供電系統，與另一迴路形成一環狀供電系統，對穩定供電更有保障。

(中時 )