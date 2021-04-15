彰化縣陽明國中參加「藝曲彰揚」活動後回程之便，口琴樂團的學生們自發到彰化市火車站，以快閃演奏的方式來表達對太魯閣號402事件的哀悼，也為台鐵堅守崗位的員工加油打氣，在人來人往中庭空間，吹奏一曲又一曲悠揚的琴音，讓不少民眾不禁都停下了腳步，駐足聆聽，也都在心裡傳遞了祈願，藉著音符寄哀思。

口琴團社團學生說，4月2日這天得知太魯閣號發生了事故，從電視畫面、報導看到慘烈的傷亡，內心有說不出的糾結難過，感嘆人生無常，不知如何去安慰受傷的心靈和亡魂。

學生說，想到了貝多芬曾說 ，「語言的盡頭，是音樂出現的地方」主動提出了到彰化火車站快閃演奏，藉由音樂來安慰、寄託哀思。

15日這群學生出現彰化火車站，老師指揮，學生們用口琴吹出《Summer》四重奏、及合奏《你的想法和感恩的心》，在人來人往大廳中，不少人駐足聆聽了，感動學生的心意，隨著音符，一起也在心裏再燃起了祈願，願4月2號太魯閣事件罹難者安息，也向兩位犧牲的火車司機員致上敬意。

(中時 )