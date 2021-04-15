女網友在PTT發文，貼出20年前曾在奇摩知識+發問的紀錄。(圖擷取自PTT)

Yahoo奇摩知識+是許多7、8年級生的回憶，日前宣布將在今年5月4日終止服務，令許多人不捨，而一名女網友分享，日新前心血來潮翻閱過往的發問紀錄，20年前她曾用青澀的文筆發問，如何用小錢買到讓人驚喜的父親節禮物，但在半年後，父親因為心臟病而離開了，結局也讓網友感傷，「有洋蔥QQ」。

女網友昨(14日)在PTT發文，表示最近看到奇摩知識+要終止服務的消息，於是心血來潮登入帳號看看自己曾提過什麼問題，沒想到登入後回憶慢慢湧現，讓她大嘆超懷念，「結果發現超多當時玩楓之谷有關配點、技能等等的問題」。

接著她看到20年前她以父親節禮物為題發問，詢問有無什麼便宜又能表達心意的父親節禮物，家上當時青澀的文筆，讓她害羞地說，「這文筆真的是太羞恥了吧」，不過話鋒一轉，她提到，「照時間推算，這應該是我和爸爸過的最後一個父親節」，原來，發問過後的半年，父親因心臟病而過世，「生活中其實已經找不太到爸爸曾存在的足跡，但突然間發現這樣的回憶，我滿開心的～」

貼文發出後讓不少網友鼻酸，直說文章藏了好大顆洋蔥，也紛紛回憶起當年知識+盛行的時光，「有洋蔥，抱一個」、「大家以前的回覆都好溫馨呀」、「很可愛的發問，覺得溫馨QQ」、「小時候真的超常看知識+的，又是一個時代的眼淚啊」。

不少民眾得知奇摩知識+將在不久後終止服務，紛紛不捨到頁面發問留言。(圖擷取自奇摩知識+)

此外，有民眾得知要終止服務的消息後，紛紛在知識+頁面留下發問，「好難過喔，知識+要關了，讓沒有問過問題的我留個紀念吧！」、「來發個問代表自己存在過」、「為什麼知識+要終止服務了？」

(中時新聞網)