台鐵太魯閣號出軌意外釀重大死傷，台北市長柯文哲15日出席聯合公祭，他在臉書發文指出，必須正視台鐵運、工、機、電各自為政的分歧，解決台鐵財務虧損、工地管理鬆散及導入第三方認證的管理機制，再不痛定思痛，這些可怕的事故只會一再重演。

柯文哲今天下午出席太魯閣號事故聯合公祭後，在臉書發文表示，49名罹難者有新婚的駕駛員、細心的獸醫、剛要認識世界的小女孩、堅毅的軍人、北上打拚要返鄉的板模工、為愛赴台的法國人，和致力台灣雙語教育的美籍老師。無論是對罹難者家屬或受傷的乘客來說，這個重擊已經在他們心裡留下傷疤，他們的悲痛不會隨著公祭畫下句點。

他指出，距離2018年普悠瑪出軌不到3年，台鐵又發生重大災難，當年交通部厚達345頁的台鐵總體檢報告，但許多計畫還是計畫，還有35項未解除列管，至於解除列管的，到底是否確實也是問題。

柯文哲說，我們必須誠實的面對，這是一起盤根錯節、原因複雜的重大災難，不是單純的意外，不能只歸咎於包商，結構性、系統性的錯誤，政府要擔負最大的責任，必須正視台鐵運、工、機、電各自為政的分歧，解決台鐵財務虧損、工地管理鬆散及導入第三方認證的管理機制，再不痛定思痛，這些可怕的事故只會一再重演。

(中時 )