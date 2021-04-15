警方逮回從事臨時工的38歲陳姓慣竊。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

路邊停車要注意！台南市永康區高速公路旁便道日前有10輛自小客車遭人砸窗行竊車內財物，警方逮回從事臨時工的38歲陳姓慣竊，陳嫌因缺錢花用，把歪腦筋動到路邊車輛，2小時砸破10台車窗得手5000元，多為零錢、紙鈔還有1串佛珠，且為規避警方查緝，陳嫌犯案過程頻變裝「演很大」，車主氣得牙癢癢，「花這麼多心思偷零錢也好，實在很可惡。」

永康高速公路旁便道日前有10輛自小客車遭人砸窗行竊，其中一名楊姓車主怒報警，警方調閱監視器發現，竊賊相當狡猾，做案時不僅變裝，更以騎腳踏車代步，增加辦案難度，但法網恢恢，循著線索逮獲38歲陳姓男子，訊後依法送辦。

永康警方指出，受害的楊姓車主在清明連假期間，將車輛停放在高速公路便道旁小巷子，收假準備開車卻驚見副駕駛座車窗被砸破，且車內零錢及貴重物品被搜刮一空，趕緊向警方報案。

警方調查沿線500公尺距離竟有10輛自小客車都遭竊，隨即組成監視器調閱小組展開調查。掌握陳姓慣竊涉嫌重大，而陳嫌為了規避警方查緝，行徑狡猾，2小時內做案時一下走路、一下騎腳踏車，一下戴口罩一下穿外套，企圖混淆警方視聽。警方前後花了約4天時間，昨天前往陳男家中逮獲竊賊到案，並起獲部分被害人遭竊物品。

(中時 )