彰化市公所將近元宵4000彩繪燈籠贈社區，光華里謝棟樑又是率先響應認領，上百顆燈籠相當壯觀，點綴裝置在公園，多了遮蔭，也增添文藝氣息。（吳敏菁攝）

彰化市公所將近元宵4000彩繪燈籠贈社區，市長林世賢表示，為了延續生命集價值，全部免費贈與，有意領取可向彰化市公所社會課登記。（吳敏菁攝）

彰化市陳稜路是有名的肉圓街，聚集了美食小吃，附近闢了一處松柏長青的公園，讓原來蛇鼠雜處的髒亂點改頭換面，氣質都起來了，光華里長謝棟樑號召里民組成志工隊，自發投入管理，更自掏腰包，栽植了數十株大型松柏盆栽，讓人在鬧中遇見了幽靜。

謝棟樑已經連任3屆，每次選舉總是樑啊涼，深得人心，沒有競爭對手，平常熱心公益、愛好文藝，替社區開辦書法班，寫得一手好字，這次彰化市公所將近元宵4000彩繪燈籠贈社區，光華里謝棟樑又是率先響應認領，上百顆燈籠相當壯觀，點綴裝置在公園，多了遮蔭，也增添文藝氣息。

謝棟樑說，市中心寸土寸金，想要有座公園綠地不容易，這處土地屬國有財產局和鐵路局近百坪、價值5000多萬元，但常年閒置，老鼠、毒蛇出沒，成了髒亂點，讓人很搖頭。

「天天湧進陳稜路來吃彰化有名的肉圓小吃人潮特多，城市景觀這樣荒廢，豈不壞了彰化美名」，謝棟樑幾經爭取，帶頭將這片髒亂點整理成小公園，因鐵路局規定不能設置建物，考量若種了樹，未來土地回收也是一大問題，於是自掏腰包，買了數十株的大型松柏盆栽，栽植了草皮。

「松柏一進駐，氣質就變了」這條肉圓街，還有處這麼有詩意小天地讓人欣喜，熱愛園藝謝棟樑，天天悉心照顧，不只如此，還免費將自家空間無償騰出，作為社區關懷據點的廚房和才藝教室，讓里內老朋友都能來話家常。

謝棟樑說，原本開鐵工廠，卻對公共事務上心，10年前關了工廠心當起專職里長，太太、兒子也都一起投入服務，光華里就在最熱鬧市中心，堅持從小地方，一點一滴地來累積，落實心中理想城市應有的互動關懷與美麗。

(中時 )