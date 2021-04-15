古坑鄉荷苞山3公頃荷苞山桐花公園、二崙鄉2000坪的崙西社區公園的桐花都已盛開。（雲林縣政府提供）

雲林縣環保局將推出8條「環境輕旅行路線」，響應全中運本周末登場，搶先推出斗六市湖山里攀樹、台西鄉遊蚵田2條路線。古坑鄉桐花祭活動也於本周末開幕，目前已開花8成至9成，邀請民眾全中運期間來雲林看比賽、輕旅遊、賞桐花。

攀樹活動地點在湖山水庫旁玉當山廟附近1棵超大相思樹，湖山水庫人文生態保護協會總幹事蔡孟言說，去年推出攀樹活動很受歡迎，每5名遊客配1名攀樹教練，教練都取得乙級攀樹證照。

蔡孟言說，小葉欖仁、芒果樹、相思樹、樟樹都適合攀樹，根據國際法規，掛繩子的枝條要超過直徑10公才算安全，本次爬的相思樹枝幹直徑有15公分以上，最多可掛10條繩子，每一條繩子可載人150公斤。

環保局長張喬維表示，即將推出的八條環境輕旅行還有中科園區的水資源保育館體驗、水林鄉黃金蝙蝠館等，配合全中運選手到來，推出攀樹、遊蚵田，20日、24日優待選手與工作人員，1日遊加風味餐只要300元，一般民眾499元。

體驗攀樹的縣長張麗善說，攀樹可以跟樹木「做心靈交流」，淨化心靈是一個很棒的活動。

雲林縣府文化觀光處、古坑鄉公所、二崙鄉公所將分別於17、18日、24日舉辦雲林客家桐花祭活動，也歡迎全中運的選手與家人們體驗雲林的客家風情。

文觀處長陳璧君表示，古坑鄉荷苞山3公頃荷苞山桐花公園、二崙鄉2000坪的崙西社區公園的桐花都已盛開，步道有如白色花毯。

(中時 )