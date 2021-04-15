馬光保健控股（4139）營運表現持續轉強，除天津馬光業績增長外，新加坡馬光營運表現亦大幅增長；第一季自結營收2.19億元，年增10％，淨利667.2萬元，EPS0.16元，齊創六年同期新高。

展望後市，馬光持樂觀審慎態度，除持續優化天津與新加坡兩地醫療服務外，天津馬光預計今年正式啟動雲端醫療服務，為病患提供從線上諮詢、視訊看診、送藥到家等一站式雲端慢病管理業務。

馬光指出，未來三年內除規劃天津馬光每年新開設至少2家社區醫療診所，新加坡馬光每年將新設5家中醫婦幼專科診所；天津馬光及新加坡馬光更將規劃開展跨國雲端醫療支援服務，提供家醫科線上門診及糖尿病慢病管理業務，中長期業務發展動能可期。

馬光表示，天津馬光因第一季牙醫、中草藥及中醫推拿等自費門診業務皆較去年同期大幅成長，加上持續進行營運體質改善營收年成長20％，獲利則轉虧為盈，獲利436.4萬元。

新加坡馬光第一季營收年成長34％，在高毛利的中醫婦幼專科門診業務年成長240％帶動，稅後淨利年增34％。

馬光認為，以新加坡馬光目前新開設的中醫婦幼專科門診約半年即可達損益兩平來看，去年12月新開設的第三間中醫婦幼專科門診可望自第二季開始挹注獲利貢獻。新加坡馬光今年3月開設第四間中醫婦幼專科門診，今年預計新開設5家，整體營收獲利可望逐季推升。

此外，馬光在新冠肺炎疫情期間，致力導入大數據慢病管理分析，並強化集團資訊管理已達初步成效。其中，天津馬光去年開始採用大數據病歷分析及自費慢病健檢業務等，監控糖尿病慢病管理病患的用藥情形及生理數據，有效提升慢病管理效率，並增加病患忠誠度。

(工商 )